، 1.693 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" في إندونيسيا ترتفع إلى 128.776 ،

محمد بن مسعود - الدمام - الفيروس أودى بحياة 59 مريضاً خلال يوم

أفادت وزارة الصحة الإندونيسية، بأن إندونيسيا سجلت 1.693 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم (الثلاثاء)، مما رفع إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 128.776 حالة.

وأوضحت الوزارة أنها سجلت وفاة 59 شخصًا بالمرض أيضاً، مما يرفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 5.824 حالة، وهو أكبر عدد من وفيات كوفيد-19 في جنوب شرق آسيا، وفقاً لـ"رويترز".