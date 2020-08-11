، "هيئة النقل" تحدد تفاصيل مبادرة دعم الأفراد العاملين في نشاط توجيه المركبات ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أفادت الهيئة العامة للنقل أن المتقدمين على مبادرة دعم الأفراد العاملين في نشاط توجيه المركبات، يمكنهم معرفة مدى استحقاقهم من عدمه، حيث سيتم الصرف قريباً من قبل الجهات المعنية.
وقالت الهيئة العامة للنقل عبر حسابها بـ"تويتر": هذه المبادرة تهدف إلى دعم السعوديين المتفرغين للعمل في نشاط توجيه المركبات والمسجلين لدى الهيئة العامة للنقل ويعملون بمقدار دوام كامل والذين تأثر دخلهم بسبب قلة الطلب على النشاط نتيجة الإجراءات الاحترازية المتخذة لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد، وذلك من خلال دفع مبلغ بمقدار الحد الأدنى من رواتب السعوديين لهم ولمدة ثلاثة أشهر.
وأضافت: الفئة والأنشطة المستهدفة تشمل الأفراد السعوديين المتفرغين للعمل في نشاط توجيه المركبات والمسجلين لدى الهيئة العامة للنقل ويعملون بمقدار دوام كامل في النشاط وذلك خلال فترة ما قبل الإجراءات الاحترازية المتخذة بسبب فيروس كورونا الجديد.
وأردفت: تتضمن الاشتراطات أن يكون الفرد المدعوم الخليج 365 وأن عمل بمقدار دوام كامل وذلك خلال شهري يناير وفبراير من العام 2020م، إضافة إلى عدم ارتباط الفرد المدعوم بوظيفة أخرى ومتفرغ للعمل في النشاط.
وتابعت: بالنسبة لفترات التقديم، فسيتم فتح باب التقديم على المبادرة واستقبال الطلبات وذلك ابتداءً من تاريخ 22 مايو 2020م وحتى تاريخ 15 يونيو 2020م.
وقالت الهيئة: آخر موعد لاستقبال الطلبات هو تاريخ 15 يونيو 2020م ولن يتم قبول أي طلب بعدها، التقديم على المبادرة لا يعني قبول الطلب، في حال وجود خلل أثناء التقديم، يمكنك التواصل مع الدعم الفني المخصص لهذه المبادرة عبر البريد الالكتروني التالي ([email protected]).
"هيئة النقل" تحدد تفاصيل مبادرة دعم الأفراد العاملين في نشاط توجيه المركباتذياب الشمري الخليج 365 2020-08-11
أفادت الهيئة العامة للنقل أن المتقدمين على مبادرة دعم الأفراد العاملين في نشاط توجيه المركبات، يمكنهم معرفة مدى استحقاقهم من عدمه، حيث سيتم الصرف قريباً من قبل الجهات المعنية.
وقالت الهيئة العامة للنقل عبر حسابها بـ"تويتر": هذه المبادرة تهدف إلى دعم السعوديين المتفرغين للعمل في نشاط توجيه المركبات والمسجلين لدى الهيئة العامة للنقل ويعملون بمقدار دوام كامل والذين تأثر دخلهم بسبب قلة الطلب على النشاط نتيجة الإجراءات الاحترازية المتخذة لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد، وذلك من خلال دفع مبلغ بمقدار الحد الأدنى من رواتب السعوديين لهم ولمدة ثلاثة أشهر.
وأضافت: الفئة والأنشطة المستهدفة تشمل الأفراد السعوديين المتفرغين للعمل في نشاط توجيه المركبات والمسجلين لدى الهيئة العامة للنقل ويعملون بمقدار دوام كامل في النشاط وذلك خلال فترة ما قبل الإجراءات الاحترازية المتخذة بسبب فيروس كورونا الجديد.
وأردفت: تتضمن الاشتراطات أن يكون الفرد المدعوم الخليج 365 وأن عمل بمقدار دوام كامل وذلك خلال شهري يناير وفبراير من العام 2020م، إضافة إلى عدم ارتباط الفرد المدعوم بوظيفة أخرى ومتفرغ للعمل في النشاط.
وتابعت: بالنسبة لفترات التقديم، فسيتم فتح باب التقديم على المبادرة واستقبال الطلبات وذلك ابتداءً من تاريخ 22 مايو 2020م وحتى تاريخ 15 يونيو 2020م.
وقالت الهيئة: آخر موعد لاستقبال الطلبات هو تاريخ 15 يونيو 2020م ولن يتم قبول أي طلب بعدها، التقديم على المبادرة لا يعني قبول الطلب، في حال وجود خلل أثناء التقديم، يمكنك التواصل مع الدعم الفني المخصص لهذه المبادرة عبر البريد الالكتروني التالي ([email protected]).
11 أغسطس 2020 - 21 ذو الحجة 1441
04:43 PM
تهدف إلى تخفيف آثار تراجع الدخل جراء الإجراءات الاحترازية المتخذة لمنع الفيروس
أفادت الهيئة العامة للنقل أن المتقدمين على مبادرة دعم الأفراد العاملين في نشاط توجيه المركبات، يمكنهم معرفة مدى استحقاقهم من عدمه، حيث سيتم الصرف قريباً من قبل الجهات المعنية.
وقالت الهيئة العامة للنقل عبر حسابها بـ"تويتر": هذه المبادرة تهدف إلى دعم السعوديين المتفرغين للعمل في نشاط توجيه المركبات والمسجلين لدى الهيئة العامة للنقل ويعملون بمقدار دوام كامل والذين تأثر دخلهم بسبب قلة الطلب على النشاط نتيجة الإجراءات الاحترازية المتخذة لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد، وذلك من خلال دفع مبلغ بمقدار الحد الأدنى من رواتب السعوديين لهم ولمدة ثلاثة أشهر.
وأضافت: الفئة والأنشطة المستهدفة تشمل الأفراد السعوديين المتفرغين للعمل في نشاط توجيه المركبات والمسجلين لدى الهيئة العامة للنقل ويعملون بمقدار دوام كامل في النشاط وذلك خلال فترة ما قبل الإجراءات الاحترازية المتخذة بسبب فيروس كورونا الجديد.
وأردفت: تتضمن الاشتراطات أن يكون الفرد المدعوم الخليج 365 وأن عمل بمقدار دوام كامل وذلك خلال شهري يناير وفبراير من العام 2020م، إضافة إلى عدم ارتباط الفرد المدعوم بوظيفة أخرى ومتفرغ للعمل في النشاط.
وتابعت: بالنسبة لفترات التقديم، فسيتم فتح باب التقديم على المبادرة واستقبال الطلبات وذلك ابتداءً من تاريخ 22 مايو 2020م وحتى تاريخ 15 يونيو 2020م.
وقالت الهيئة: آخر موعد لاستقبال الطلبات هو تاريخ 15 يونيو 2020م ولن يتم قبول أي طلب بعدها، التقديم على المبادرة لا يعني قبول الطلب، في حال وجود خلل أثناء التقديم، يمكنك التواصل مع الدعم الفني المخصص لهذه المبادرة عبر البريد الالكتروني التالي ([email protected]).
، "هيئة النقل" تحدد تفاصيل مبادرة دعم الأفراد العاملين في نشاط توجيه المركبات ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "هيئة النقل" تحدد تفاصيل مبادرة دعم الأفراد العاملين في نشاط توجيه المركبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.