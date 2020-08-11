شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. ردم بئر مكشوفة في منطقة صحراوية بالليث والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): تفاعلت الجهات المختصة مع بلاغ مواطن حول وجود بئر عميقة ومكشوفة في منطقة صحراوية شمال شرق الوسقة بمحافظة الليث بحوالي 20 كم وتحديداُ بين راك الرايمة وجبل أبوحبج تفاعلت الجهات المختصة مع بلاغ مواطن حول وجود بئر عميقة ومكشوفة في منطقة صحراوية شمال شرق الوسقة بمحافظة الليث بحوالي 20 كم وتحديداُ بين راك الرايمة وجبل أبوحبج وقامت اللجنة المشكلة من الدفاع المدني والمحافظة والبلدية وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بردم البئر للحفاظ على حياة المارة والحيوانات أثناء الرعي . Advertisements الجدير بالذكر أنه يمكن التبليغ عن الآبار المكشوفة عبرالتطبيق الموحد للخدمات الإلكترونية عبرالرابط التالي : هنا

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