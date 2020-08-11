شكرا لمتابعة خبر عن الرياض تسجل أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل منطقة الرياض أعلى عدد إصابات بفيروس كورونا المستجد COVID19 في المملكة اليوم، وذلك بعد تسجيلها 101 حالة.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، قد أعلن عن تسجيل 1521 حالة إصابة جديدة، فضلًا عن تسجيل 1640 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 255118 حالة تعافي، إلى جانب 34 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 3233 حالة وفاة.