شكرا لمتابعة خبر عن «متحدث نزاهة»: السجن والغرامة تنتظر المتهمين في قضايا الفساد (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلن المتحدث الرسمي لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أحمد الحسين، اليوم الثلاثاء، عن إيقاف المتهمين في قضايا الفساد التي أعلنت أمس لإحالتهم للمحكمة المختصة.
وأكد متحدث نزاهة، أن السجن والغرامة تنتظر المتهمين في قضايا الفساد وبعض القضايا تبعاتها خطيرة على أمن الدولة، لافتًا إلى نشر الأسماء في هذه القضايا عقوبة تتم بحكم قضائي.
وكانت الهيئة، قد باشرت (218) قضية جنائية، خلال الفترة الماضية، من بينها إيقاف أحد رجال الأعمال بالمنطقة الشرقية، وإيقاف مدير أحد الموانئ وعدد من الموظفين العاملين، وقائد أحد القطاعات الأمنية برتبة لواء، وأربعة ضباط من مرؤوسيه، والممثل المالي لوزارة المالية، ومحافظ سابق، وغيرها من القضايا.
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