شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الزعاق يُبشر: الأجواء ستتحسن خلال هذا الأسبوع والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):أكد خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن الأجواء ستتحسن خلال هذا الأسبوع خاصة في الليل.
ولفت أنه يتبقى عشرة أيام على موسم سهيل ودخوله مع غرة السنة الهجرية الجديدة، في حين سيتساوى الليل مع النهار بعد 50 يوما.
ونوه، في مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع تويتر، بأن موسم القيظ سينتهي بعد خمس وعشرين يوماً، وبعدها يدخل فصل الخريف.
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