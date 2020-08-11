استدعاء 225 سيارة جي ام سي وشفروليه موديل 2019

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت وزارة التجارة اليوم الثلاثاء استدعاء 225 مركبة Terrain" GMC" و شفروليه "Equinox" موديل 2019 . أعلنت وزارة التجارة اليوم الثلاثاء استدعاء 225 مركبة Terrain" GMC" و شفروليه "Equinox" موديل 2019 . وأشارت "التجارة " أن الإستدعاء لخلل في وحدة مخرج قناة مبرد ضاغط الهواء واحتمالية توقف المحرك عند السرعات المنخفضة مما يزيد من خطر وقوع حادث . ونبهت "التجارة " إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال الرابط : هنا ، والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً على الأرقام التالية : شركة الجميح للسيارات : 8007525252 Advertisements شركة التوكيلات العالمية : 8002442244 جنرال موتورز : 8008200048

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