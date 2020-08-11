شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مشاهد واقعية من جهود المملكة في الحج الاستثنائي هذا العام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): كشف مقطع فيديو عن مشاهد واقعية من الحج الإستثنائي هذا العام والجهود المبذولة لتطويع على كافة الأصعدة لسلامة الحجاج تحت شعار " بسلام آمنين " . كشف مقطع فيديو عن مشاهد واقعية من الحج الإستثنائي هذا العام والجهود المبذولة لتطويع على كافة الأصعدة لسلامة الحجاج تحت شعار " بسلام آمنين " . وأظهر الفيديو كيف تم تطويع التحدي وتنفيذ كافة الخطط من عمليات الفحص والتعقيم قبل وبعد استقبال الحجاج وأعمال الإرشاد والتوعية والتأمين ، وأعمال الكسوة وتأدية المناسك كافة في سلام . وأشاد العالم الإسلامي بقدرة المملكة هذا العام على إدارة الحج رغم صعوبات الجائحة التي ضربت أغلب دول العالم وعدم تسجيل أي إصابة بين الحجاج .

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