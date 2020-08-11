بعد تداول منشور بخصوصها.. «الصحة» تنفي تسبب 3 أدوية في موت مصابي كورونا

نفت وزارة الصحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من تسبب ثلاثة أدوية في موت المرضى المصابين بكورونا، مؤكدة أن هذه الأدوية آمنة تمامًا.

وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة، ردًا على سؤال بهذا الخصوص، أن المعلومات المتداولة غير صحيحة، بل العكس هو الصحيح، فالأدوية التي تم ذكرها آمنة بشرط استخدامها تحت إشراف طبي، مع التقيد بتعليمات الطبيب المعالج من حيث الجرعة وتكرارها والمدة العلاجية المحددة للحالة.

وتم تداول منشور بمواقع التواصل يحذر من تناول ثلاثة أدوية؛ لأنها تسبب الموت السريع عند الإصابة بفيروس كوورنا أو الاشتباه به، وهذه الأدوية هي:

ـ إبرة الفولتارين للرومانيزم

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ـ حبوب فلوتاب فوة 500 للبرد والزكام

ـ حبوب البروفين المسكنة للأسنان.

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