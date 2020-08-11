4 خطوات لحساب ودفع ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد.. تعرّف عليها

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، طريقة حساب ودفع ضريبة القيمة المضافة المستحقة على عقارات الأفراد، وذلك عبر أربع خطوات.

وذكرت الهيئة –عبر تويتر- أنه يمكن حساب ودفع ضريبة القيمة المضافة على عقارات الأفراد، عبر أربع خطوات بسيطة، هي:

أولًا: زيارة الخدمة عبر موقع الهيئة عبر الرابط التالي «gazt.gov.sa».

ثانيًا: إدخال البيانات المطلوبة.

Advertisements

ثالثًا: تحديد نوع التوريد «بيع أو هبة أو غيرها».

رابعًا: دفع الضريبة عبر سداد «بعد الطلب وحتى بداية الفترة الضريبية».

اقرأ أيضًا:

«الزكاة والدخل»: دفع الضريبة يُعفي مالك العقار عند البيع من التسجيل ورفع الإقرار

«الزكاة والدخل» تعدد خدمات ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد

