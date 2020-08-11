طالبات جامعة جازان يشاركن في المؤتمر الدولي للصحة العامة بأمريكا

تشارك طالبات من كلية الصحة العامة وطب المناطق الحارة بجامعة جازان في المؤتمر الدولي للصحة العامة، الذي تنظمه الجمعية الأمريكية للصحة العامة سنويًا بأمريكا، خلال الفترة من 24 – 28 أكتوبر 2020م، ويحضره عدد من أبرز العلماء والمختصين بمجال الصحة العامة على مستوى العالم.

وأوضح وكيل كلية الصحة العامة وطب المناطق الحارة للشؤون الأكاديمية والمشرف على الورقة العلمية الدكتور يحيى الأمير أن الورقة العلمية التي قدمتها الخريجة أماني زارع شحار تناقش «الوصف المبنى على نظريات لجودة النوم لعينة من طلاب الكليات بجامعة جازان باستخدام نظرية مراحل تغيير السلوك».

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وأضاف الأمير أن النظرية المستخدمة هي «نظرية التغيير» وتعد من أهم النظريات المستخدمة لتغيير السلوك الصحي وأكثرها شيوعًا، وتركز على أن أي سلوك لا بد أن يمر بمراحل للتغير وخلال فترات زمنية محددة لكل مرحله، مشيرًا إلى أن هناك خمس مراحل يمر بها الشخص للوصول إلى التغيير الإيجابي في السلوك الصحي.

وعن المراحل التي يمر بها الشخص، أوضح الدكتور الأمير أنها تبدأ من مرحلة ما قبل التأمل وفي هذي المرحلة يكون الشخص غير واع بالسلوك السلبي الذى يمارسه أو غير مقتنع بالتغيير، ثم ينتقل لمرحلة التأمل عندما يفكر بجدية بأهمية التغيير وممارسة سلوك صحي جديد، ثم مرحلة الاستعداد للتغير يليها التغيير ثم المحافظة على السلوك الجديد، مبيناً أن لكل مرحلة استراتيجيات تستخدم للمساعدة على نقل الشخص للمراحل التالية.

وقدّم الدكتور الأمير شكره لإدارة الكلية ولرئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي القحطاني لتشجيعه ودعمه الكبير لطلبة الجامعة بما يعزز من دور الجامعة في بناء الإنسان من خلال تطوير مجالات البحث العلمي وتعزيز أهميته لدى الطلبة، وقدم شكره للطالبات المشاركات في الورقة العلمية وهن: أماني زارع شحار، وروان حسن هاشم، ودلال علي مباركي، وأماني علي وافي، وأشواق أحمد كعبي.