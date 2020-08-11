بالصور.. إغلاق 13 صالون حلاقة مخالفة بمكة المكرمة

أغلقت وكالة شؤون البلديات، ممثلة في بلدية العمرة الفرعية، 13 صالون حلاقة ضمن نطاق البلدية، وذلك لعدم استيفائها للاشتراطات الصحية وبروتوكولات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس حمدي بن إسماعيل قدح أنه تم التأكيد على المراقبين بالتأكد من الالتزام بـ«البروتوكولات» الوقائية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ حيث تم تنفيذ 76 جولة رقابية، نتج عنها إغلاق 13 صالونًا مخالفًا لعدم استيفاء الشروط الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، كما تم رصد 30 مخالفة صحية على بعض الصوالين، إضافةً الى تحرير 5 مخالفات لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية.

وأكد «قدح» ضرورة التزام صوالين الحلاقة الرجالية، بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية عبر تطبيق «البروتوكولات» الوقائية المعتمدة، منها إجراءات التباعد الاجتماعي، والالتزام بارتداء قناع الوجه «الكمامة» والقفازات، والقيام بالتعقيم والتطهير المستمر للمنشأة، وتوفير كافة وسائل التعقيم والاحتراز الوقائي لمرتاديها.