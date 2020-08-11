السعودية اليوم / باكستان تسجيل 531 إصابة جديدة بفيروس كورونا



إسلام آباد 21 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 11 أغسطس 2020 م واس

سجلت باكستان 531 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 285190 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6112 حالة وفاة.

كما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 261246 حالة، بينما توجد 780 حالة في وضع حرج.

// انتهى //

15:46ت م

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إسلام آباد 21 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 11 أغسطس 2020 م واسسجلت باكستان 531 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و15 حالة وفاة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 285190 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6112 حالة وفاة.كما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 261246 حالة، بينما توجد 780 حالة في وضع حرج.// انتهى //15:46ت م0106

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