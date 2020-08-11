السعودية اليوم/ تعليم الشرقية يناقش استعداداته للعام الدراسي القادم



الدمام 21 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 11 أغسطس 2020 م واس

عقدت لجنة الاستعداد لبدء العام الدراسي القادم 1442هـ، بتعليم المنطقة الشرقية، اليوم، اجتماعها الدوري، عن بُعد برئاسة المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور ناصر الشلعان، ومشاركة أعضاء وعضوات اللجنة.

ونوه الدكتور الشلعان، بما سخرته قيادتنا الرشيدة "أعزها الله" من إمكانات لخدمة وتجويد قطاع التعليم، إيماناً منها بأن الاستثمار الحقيقي يكمن في تنمية عقول أبنائها.

وأكد حرص تعليم الشرقية لترجمة الأهداف الإستراتيجية التي تتبناها وزارة التعليم لتحقيق الرؤية

من جانبه، أشار أمين إدارة التعليم عضو ومقرر اللجنة أنور الزهراني، إلى أن الاجتماع استعرض توصيات محضر الاجتماع السابق بالوقوف على الإجراءات التي تمت من قبل الإدارات المعنية، ومؤشرات الاستعداد للمنطقة وفقًا للبرنامج الوزاري، إضافة للوقوف على استعدادات إدارة المباني، وإدارة التجهيزات المدرسية.

واختتم الاجتماع بفتح باب النقاش وطرح عدد من التوصيات وفرص التحسين، بما يحقق الأهداف المنشودة، وصولاً للوقوف على ما استجد من اعمال.

// انتهى//.

15:40ت م

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الدمام 21 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 11 أغسطس 2020 م واسعقدت لجنة الاستعداد لبدء العام الدراسي القادم 1442هـ، بتعليم المنطقة الشرقية، اليوم، اجتماعها الدوري، عن بُعد برئاسة المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور ناصر الشلعان، ومشاركة أعضاء وعضوات اللجنة.ونوه الدكتور الشلعان، بما سخرته قيادتنا الرشيدة "أعزها الله" من إمكانات لخدمة وتجويد قطاع التعليم، إيماناً منها بأن الاستثمار الحقيقي يكمن في تنمية عقول أبنائها.وأكد حرص تعليم الشرقية لترجمة الأهداف الإستراتيجية التي تتبناها وزارة التعليم لتحقيق الرؤية السعودية الطموحة 2030 للوقوف على جاهزية ونجاح برامج الاستعداد لبدء العام الدراسي القادم، أسوة بجميع المناطق والمحافظات التعليمية، وفقاً لأعلى معايير الجودة والتميز، وفق جاهزية منظومتها التقنية الحديثة التي واكبت خلال العام الدراسي الماضي وبشكل مباشر استمرار العملية التعليمية عن بُعد باستخدام منصات إلكترونية متطورة، مشيراً إلى جاهزية جميع البرامج والمشاريع لضمان نجاح العام الدراسي القادم وفقاً لأعلى معايير الجودة طبقاً لما تخطط له الوزارة، متطلعاً إلى أن يكون العام الدراسي القادم عاماً متميزاً على مستويات عالية من الجاهزية.من جانبه، أشار أمين إدارة التعليم عضو ومقرر اللجنة أنور الزهراني، إلى أن الاجتماع استعرض توصيات محضر الاجتماع السابق بالوقوف على الإجراءات التي تمت من قبل الإدارات المعنية، ومؤشرات الاستعداد للمنطقة وفقًا للبرنامج الوزاري، إضافة للوقوف على استعدادات إدارة المباني، وإدارة التجهيزات المدرسية.واختتم الاجتماع بفتح باب النقاش وطرح عدد من التوصيات وفرص التحسين، بما يحقق الأهداف المنشودة، وصولاً للوقوف على ما استجد من اعمال.// انتهى//.15:40ت م0101

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