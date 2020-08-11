السعودية اليوم / سمو أمير نجران يكرم عسيري ويبارك تكليف بني هميم مديرًا لصحة المنطقة



نجران 21 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 11 أغسطس 2020 م واس

كرّم صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران في مكتبه بالإمارة اليوم، المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري، بمناسبة انتهاء فترة تكليفه مديرًا لصحة نجران، وبارك تكليف الدكتور إبراهيم بن صالح بني هميم خلفًا له.

وأشاد سموه بما قدمه عسيري للمنطقة من إنجازات على مستوى الوطن، شهدت تتويجها على منصات التميّز، في مؤشرات الأداء العامة، ومكافحة العدوى، ورضا المريض، والمراكز الصحية، متمنيًا له بالتوفيق في المراحل المقبلة، ومهنئا الدكتور بني هميم على الثقة بتكليفه، وتمنياته له بالمزيد من التميز ومواصلة العطاء لتعزيز الخدمات الصحية بالمنطقة.

من جهته، عبّر مدير صحة عسير عن اعتزازه بالعمل في ظل سمو أمير المنطقة، وعن شكره على ما لقيه من دعم كان له كبير الأثر في تحقيق العديد من الإنجازات، فيما عدّ مدير صحة نجران تكليفه دافعاً كبيراً لبذل المزيد من العطاء في خدمة الوطن، وتلبية تطلعات أهالي المنطقة.

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15:39ت م

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