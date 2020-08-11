

أبها 21 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 11 أغسطس 2020 م واس

اختتمت مساء أمس الفعاليات الصيفية بمركز "البشائر" التي نظمتها البلدية، ضمن برامج صيف عسير 2020، بحضور محافظ بلقرن الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله بن حامد .

وقد أقيم قبل الحفل الختامي سباق للجري بمشاركة أهالي وزوار مركز "البشائر"، بعد ذلك قُدم عدد من القصائد الشعرية، وكرم الفائزون في السباق والجهات الحكومية والأمنية والإعلاميون، واختتم الحفل بأوبريت فني شاركت في أدائه فرقة بلقرن .

وأوضح محافظ بلقرن الدكتور ابن حامد أن فعاليات صيف البشائر هذا العام امتد لشهر وعشرة أيام، مشيداً بدور شباب مركز البشائر وعموم محافظة بلقرن المشاركين في تنفيذ الفعاليات، مع تطبيق معايير الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجهات الصحية، مقدما شكره وتقديره لكل من أسهم في تنفيذ الفعاليات ونجاحها من الجهات الحكومية والخاصة والأفراد .

يذكر أن الفعاليات التي أشرفت على تنظيمها بلدية " البشائر" هذا العام تضمنت فعاليات

// انتهى //

15:19ت م

0096



أبها 21 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 11 أغسطس 2020 م واساختتمت مساء أمس الفعاليات الصيفية بمركز "البشائر" التي نظمتها البلدية، ضمن برامج صيف عسير 2020، بحضور محافظ بلقرن الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله بن حامد .وقد أقيم قبل الحفل الختامي سباق للجري بمشاركة أهالي وزوار مركز "البشائر"، بعد ذلك قُدم عدد من القصائد الشعرية، وكرم الفائزون في السباق والجهات الحكومية والأمنية والإعلاميون، واختتم الحفل بأوبريت فني شاركت في أدائه فرقة بلقرن .وأوضح محافظ بلقرن الدكتور ابن حامد أن فعاليات صيف البشائر هذا العام امتد لشهر وعشرة أيام، مشيداً بدور شباب مركز البشائر وعموم محافظة بلقرن المشاركين في تنفيذ الفعاليات، مع تطبيق معايير الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجهات الصحية، مقدما شكره وتقديره لكل من أسهم في تنفيذ الفعاليات ونجاحها من الجهات الحكومية والخاصة والأفراد .يذكر أن الفعاليات التي أشرفت على تنظيمها بلدية " البشائر" هذا العام تضمنت فعاليات رياضة المشي وعروض الصقور ورياضة الفروسية، والألعاب النارية، والطيران الشراعي واستعراض السيارات الكلاسيكية، ورياضة الجري.// انتهى //15:19ت م0096

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / اختتام فعاليات صيف "البشائر" بسباق للجري وعروض شعبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.