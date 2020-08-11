السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة يقدم شكره لأعضاء لجنة الطوارئ بالمنطقة



جدة 21 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 11 أغسطس 2020 م واس

قدّم صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، شكره وتقديره لأعضاء لجنة الطوارئ بالمنطقة نظير الجهود الكبيرة في التعامل مع جائحة

وثمّن الأمير بدر بن سلطان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الافتراضي -عبر الاتصال المرئي-، الدور الكبير للجنة في مراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية ومتابعة توفر الاحتياجات ، مشيداً سموه بالعمل الجماعي وتكاتف الجهود لجميع القطاعات الأمنية والصحية والخدمية.

واستمع سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة إلى نبذة عن أعمال اللجنة منذ بدء جائحة كورونا ، إذ عقدت قرابة 80 اجتماعاً رئيسياً وفرعياً ونفذت الفرق الرقابية أكثر من 300 ألف زيارة ميدانية ، وتم رصد ما يزيد عن 44 ألفا و 500 مخالفة تجارية وبلدية.

كما اطلع سموه على الجهود الأمنية والصحية وخطط اللجنة المستقبلية، وناقش الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.

// انتهى //

15:07ت م

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جدة 21 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 11 أغسطس 2020 م واسقدّم صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، شكره وتقديره لأعضاء لجنة الطوارئ بالمنطقة نظير الجهود الكبيرة في التعامل مع جائحة كورونا واتخاذ التدابير كافة للمحافظة على صحة المواطن والمقيم.وثمّن الأمير بدر بن سلطان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الافتراضي -عبر الاتصال المرئي-، الدور الكبير للجنة في مراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية ومتابعة توفر الاحتياجات ، مشيداً سموه بالعمل الجماعي وتكاتف الجهود لجميع القطاعات الأمنية والصحية والخدمية.واستمع سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة إلى نبذة عن أعمال اللجنة منذ بدء جائحة كورونا ، إذ عقدت قرابة 80 اجتماعاً رئيسياً وفرعياً ونفذت الفرق الرقابية أكثر من 300 ألف زيارة ميدانية ، وتم رصد ما يزيد عن 44 ألفا و 500 مخالفة تجارية وبلدية.كما اطلع سموه على الجهود الأمنية والصحية وخطط اللجنة المستقبلية، وناقش الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.// انتهى //15:07ت م0091

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