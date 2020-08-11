السعودية اليوم / سمو أمير الحدود الشمالية يرأس اجتماع اللجنة الأمنية



عرعر 21 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 11 أغسطس 2020 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بقاعة الاجتماعات اليوم، اجتماع اللجنة الأمنية في المنطقة، بحضور وكيل الإمارة للشؤون الأمنية خالد بن نشاط القحطاني.

واستمع سموه خلال الاجتماع إلى نبذة عن إنجازات القطاعات الأمنية خلال الفترة الماضية، وما يجري تنفيذه ميدانياً في الوقت الحالي، كما تم استعراض الخطط المستقبلية المزمع تنفيذها، التي تهدف إلى تحقيق الأمن والأمان للمواطن والمقيم.

وناقش سموه خلال الاجتماع جدول الأعمال الذي تضمن التعاون التكاملي فيما بين الأجهزة العسكرية لتحقيق أعلى درجات الإنجاز.

وأكد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أهمية العمل بكل تفانٍ وإخلاص تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة -حفظها الله- لكل ما فيه متابعة العمل الأمني والعسكري خدمة للوطن والمواطن، مشيدا بأداء رجال الأمن بجميع الأجهزة الأمنية الذين تقدموا الصفوف مع إخوانهم رجال الصحة وبقية موظفي الأجهزة ذات الصلة بمواجهة جائحة فيروس

وسأل الله تعالى دوام التوفيق والسداد للقطاعات الأمنية والعسكرية كافة، في كل ما تقوم به وتبذله من جهود وأعمال هي محل تقدير واعتزاز الجميع .

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.

// انتهى //

15:05ت م

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عرعر 21 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 11 أغسطس 2020 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بقاعة الاجتماعات اليوم، اجتماع اللجنة الأمنية في المنطقة، بحضور وكيل الإمارة للشؤون الأمنية خالد بن نشاط القحطاني.واستمع سموه خلال الاجتماع إلى نبذة عن إنجازات القطاعات الأمنية خلال الفترة الماضية، وما يجري تنفيذه ميدانياً في الوقت الحالي، كما تم استعراض الخطط المستقبلية المزمع تنفيذها، التي تهدف إلى تحقيق الأمن والأمان للمواطن والمقيم.وناقش سموه خلال الاجتماع جدول الأعمال الذي تضمن التعاون التكاملي فيما بين الأجهزة العسكرية لتحقيق أعلى درجات الإنجاز.وأكد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أهمية العمل بكل تفانٍ وإخلاص تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة -حفظها الله- لكل ما فيه متابعة العمل الأمني والعسكري خدمة للوطن والمواطن، مشيدا بأداء رجال الأمن بجميع الأجهزة الأمنية الذين تقدموا الصفوف مع إخوانهم رجال الصحة وبقية موظفي الأجهزة ذات الصلة بمواجهة جائحة فيروس كورونا وسأل الله تعالى دوام التوفيق والسداد للقطاعات الأمنية والعسكرية كافة، في كل ما تقوم به وتبذله من جهود وأعمال هي محل تقدير واعتزاز الجميع .وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.// انتهى //15:05ت م0090

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