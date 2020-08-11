السعودية اليوم / سمو الأمير بدر بن سلطان يستقبل مدير ميناء جدة الإسلامي المعين حديثاً



جدة 21 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 11 أغسطس 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة، مدير عام ميناء جدة الإسلامي المعين حديثاً المهندس ماجد العرقوبي.

وهنأ الأمير بدر بن سلطان المهندس العرقوبي بمناسبة تعيينه، متمنياً له التوفيق والسداد، كما استمع سموه إلى نبذة عن مشاريع وأعمال الميناء ومن بينها تحديث وتجديد المرافق.

فيما قدّم مدير عام ميناء جدة الإسلامي شكره لسمو الأمير بدر بن سلطان، مؤكداً حرص الميناء على الارتقاء بالعمل بما يحقق التطلعات.

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15:05ت م

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