السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يلتقي الحربي بمناسبة تكليفه رئيساً لمركز دخنة



بريدة 21 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 11 أغسطس 2020 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة اليوم, يوسف الحربي، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تكليفه رئيساً للمركز.

ورحب سموه بالحربي، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديدة، حاثاً على بذل جميع الجهود لخدمة سكان المركز، وتلمس احتياجاتهم وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

من جانبه رفع رئيس المركز المكلف شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على هذه الثقة الغالية, راجياً من الله تعالى أن يوفقه في أداء ما أوكل إليه من أعمال , سائلاً المولى عز وجل التوفيق والسداد.

حضر اللقاء بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان.

// انتهى //

15:02ت م

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