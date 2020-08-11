السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الرياض يستقبل مديري التعليم والنقل بالمنطقة



الرياض 21 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 11 أغسطس 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم , مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي ومدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة الرياض المهندس سلمان بن محسن الضلعان .

وقدم الوهيبي والضلعان التهنئة لسمو أمير منطقة الرياض بعيد الأضحى المبارك سائلين الله العلي القدير أن يعيده على الجميع باليمن والخير والمسرات .

وقد بادلهم سموه التهنئة بالعيد معرباً عن شكره لهم على ما أبدوه من مشاعر طيبة .

بعد ذلك بحث سمو أمير منطقة الرياض الموضوعات التي تهم المنطقة في مجالي التعليم والنقل .

واطلع على تقرير مقدم من تعليم الرياض عن المبادرات التي نفذت خلال جائحة

التواصل الفعال مع الطلاب والطالبات واستثمار وقت الفراغ لديهم .

كما ناقش الأمير فيصل بن بندر مشاريع النقل في الرياض وآخر المستجدات والتطورات عليها في التنفيذ والصيانة .

وقدم مدير عام تعليم الرياض ومدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة شكرهم وامتنانهم لسموه على متابعته المباشرة وتوجيهاته في سبيل تطوير وتفعيل الأهداف المنشودة وتحقيقها بكامل

وأعلى المستويات .

// انتهى //

15:01ت م

0085



الرياض 21 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 11 أغسطس 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم , مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي ومدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة الرياض المهندس سلمان بن محسن الضلعان .وقدم الوهيبي والضلعان التهنئة لسمو أمير منطقة الرياض بعيد الأضحى المبارك سائلين الله العلي القدير أن يعيده على الجميع باليمن والخير والمسرات .وقد بادلهم سموه التهنئة بالعيد معرباً عن شكره لهم على ما أبدوه من مشاعر طيبة .بعد ذلك بحث سمو أمير منطقة الرياض الموضوعات التي تهم المنطقة في مجالي التعليم والنقل .واطلع على تقرير مقدم من تعليم الرياض عن المبادرات التي نفذت خلال جائحة كورونا ( كوفيد 19 ) ومسابقات النشاط الطلابي والدورات الرمضانية وآلية التعليم عبر برامج التقنية وسبلالتواصل الفعال مع الطلاب والطالبات واستثمار وقت الفراغ لديهم .كما ناقش الأمير فيصل بن بندر مشاريع النقل في الرياض وآخر المستجدات والتطورات عليها في التنفيذ والصيانة .وقدم مدير عام تعليم الرياض ومدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة شكرهم وامتنانهم لسموه على متابعته المباشرة وتوجيهاته في سبيل تطوير وتفعيل الأهداف المنشودة وتحقيقها بكاملوأعلى المستويات .// انتهى //15:01ت م0085

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