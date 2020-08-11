شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يقدم سلاسل غذائية لمتضرري انفجار بيروت والان نبدء بالتفاصيل

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم تقديم المواد الغذائية العاجلة لأهالي المتضررين القاطنين في المناطق المجاورة لمرفأ بيروت، الذي شهد انفجاراً ضخما مؤخراً أدى لخسائر بشرية ومادية كبيرة. وشملت المواد سلال غذائية، وربطات خبز، وكراتين تمور، وكراتين حليب.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات السعودية العاجلة المقدمة للمتضررين من حادثة انفجار مرفأ بيروت من أبناء الشعب اللبناني الشقيق.