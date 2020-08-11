شكرا لقرائتكم الحوثيون يعذبون أسيرًا يمنيًا.. حرق وقطع للأذن واللسان وجدع أنفه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-08-11 الحوثيون يعذبون أسيرًا يمنيًا.. حرق وقطع للأذن واللسان وجدع أنفه التمثيل بجثته قبل تسليمه لأهله متابعات الخليج 365 - متابعة ندد وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني بالجريمة الوحشية التي ارتكبتها المليشيات الحوثية بحق أحد الأسرى. Advertisements وقامت الميلشيات الحوثية المدعومة من إيران في جريمة وحشية تقشعر لها الأبدان، بتعذيب أسير والتمثيل بجثته قبل حرقه. وفي التفاصيل، فقد قام الحوثيون بقطع أذنَي “عبدالحافظ عبدالرب الطاهري” ولسانه وجدع أنفه وفقعوا عينيه ثم حرقوا جثته قبل تسليمه لأهله. وهزت الجريمة الشارع اليمني، وأعرب وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني عن استنكاره الشديد وإدانته، مؤكدًا أن هذه الأفعال تدل على إرهاب الميلشيات وخروجها عن تعاليم الدين وسيرها على غرار تنظيمات القاعدة وداعش، مطالبًا بالتدخل السريع لتنفيذ اتفاق السويد وإنقاذ اليمن.



جديد الأخبار المزيد جديد الأخبار

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحوثيون يعذبون أسيرًا يمنيًا.. حرق وقطع للأذن واللسان وجدع أنفه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.