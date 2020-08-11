شكرا لمتابعة خبر عن «أمن الطرق» يقدم نصائح لتفادي النوم أثناء القيادة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجه أمن الطرق، اليوم الثلاثاء، عدة نصائح لتفادي النوم أثناء القيادة، وذلك من خلال التوقف عن القيادة بعد كل ثلاث ساعات.

ونصح أمن الطرق بالمشي قليلًا واستنشاق الهواء النقي، لأنه ينعش الجسد والروح ومفيد للتركيز، مشيرًا إلى ضرورة الحرص على بقاء أحد الأشخاص المرافقين للسائق يقظًا.

وفي السياق نفسه، أكد على تفادي مواصلة القيادة بعد الاستراحة إذا كان الإنسان لا يزال يشعر بالتعب.