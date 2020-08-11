خطوات بسيطة تمكنك من حساب ودفع ضريبة القيمة المضافة المستحقة عند بيع العقار

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن خدمة ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد تمكن من حساب ودفع ضريبة القيمة المضافة المستحقة عند بيع العقار، وذلك من خلال خطوات بسيطة تتم إلكترونياً. أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن خدمة ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد تمكن من حساب ودفع ضريبة القيمة المضافة المستحقة عند بيع العقار، وذلك من خلال خطوات بسيطة تتم إلكترونياً. وأوضحت الهيئة هذه الخطوات وهي كالتالي: 1-زيارة الخدمة عبر موقع الهيئة: أضغط هنا Advertisements 2-إدخال البيانات المطلوبة 3-تحديد نوع التوريد (بيع-هبة-أو غيره) 4-دفع الضريبة عبر سداد بعد الطلب وحتى بداية الفترة الضريبية.

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