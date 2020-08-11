شكرا لمتابعة خبر عن تنبيه هام لقائدي المركبات على طريق المدينة المنورة – ينبع السريع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): وجه فرع وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة اليوم الثلاثاء تنبيها هاما لقائدي المركبات على طريق المدينة المنورة – ينبع السريع . وجه فرع وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة اليوم الثلاثاء تنبيها هاما لقائدي المركبات على طريق المدينة المنورة – ينبع السريع . وأكد قبل قليل على أهمية تهدئة السرعة وأخذ الحيطة والحذر نظراً لوجود عاصفة ترابية مما يحد من مستوى الرؤية .

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