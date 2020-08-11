شاهد.. الملك خالد بن عبدالعزيز في مقطع فيديو نادر

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): وثق مقطع فيديو نادر الملك خالد بن عبدالعزيز رحمه الله في منطقة صحراوية. وثق مقطع فيديو نادر الملك خالد بن عبدالعزيز رحمه الله في منطقة صحراوية. وأظهر الفيديو الملك وهو يقدم المشروبات لبعض المواطنين المتواجدين في الصحراء.

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