اخبار السعوديه

إنهاء تكليف جميع قائدي المدارس الأهلية والعالمية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لمتابعة خبر عن إنهاء تكليف جميع قائدي المدارس الأهلية والعالمية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قررت وزارة التعليم، اليوم الثلاثاء، إنهاء تكليف جميع قائدي وقائدات المدارس الأهلية والعالمية المكلفين من قبل الوزارة في جميع المراحل التعليمية اعتبارًا من هذا اليوم.

وقالت وزارة التعليم، في بيان لها، أنه على المدارس الأهلية تعيين مديرين سعوديين مؤهلين على حسابها لإدارة تلك المدارس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إنهاء تكليف جميع قائدي المدارس الأهلية والعالمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا