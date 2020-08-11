شكرا لمتابعة خبر عن إنهاء تكليف جميع قائدي المدارس الأهلية والعالمية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قررت وزارة التعليم، اليوم الثلاثاء، إنهاء تكليف جميع قائدي وقائدات المدارس الأهلية والعالمية المكلفين من قبل الوزارة في جميع المراحل التعليمية اعتبارًا من هذا اليوم.

وقالت وزارة التعليم، في بيان لها، أنه على المدارس الأهلية تعيين مديرين سعوديين مؤهلين على حسابها لإدارة تلك المدارس.