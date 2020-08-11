شكرا لمتابعة خبر عن وفاة مسؤول بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف إثر إصابته بكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى): توفي اليوم الثلاثاء " صالح عبد الرحمن الزايدي " المدير المناوب بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف إثر إصابته بكورونا . توفي اليوم الثلاثاء " صالح عبد الرحمن الزايدي " المدير المناوب بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف إثر إصابته بكورونا . وتقدمت "صحةالطائف " بنعي المرحوم والذي كان معروفاً بحسن اخلاقه واجتهاده في العمل وسمعته الطيبة بين الزملاء . وكان "الزايدي " " 43 " عام قد أُصيب بالفيروس قبل شهر وهو لم يعاني من أمراض مزمنة إلا ان صحته تدهورت في آخر 15 يوم ، حتى فاضت روحه إلى بارئها .

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