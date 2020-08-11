شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن يوضح الخطوة الصحيحة لإرفاق عقد الإيجار والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح حساب المواطن، الخطوة الصحيحة لإثبات الإستقلالية وهي "إرفاق عقد إيجار الكتروني من شبكة إيجار" باسم المتقدم بالطلب ، ويتم الحصول على العقد من المكاتب المعتمدة من وزارة الإسكان.
وجاء ذلك ردا على استفسار مواطن عبر حساب خدمة المستفيدين "تويتر"، جاء فيه "تم إيقاف صرف حساب المواطن لي بسبب عدم توفر عقد إيجار والآن لدي عقد إيجار رسمي وموثق على أبشر، هل سوف يُصرف المبلغ كـ سابق العهد أم لا؟".
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