شكرا لمتابعة خبر عن "حقوق الإنسان" تؤكد سرية هوية المُبلغ عن حالة إيذاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت هيئة حقوق الإنسان أن على وحدة الحماية الاجتماعية المحافظة على هوية المبلغ عن حالة إيذاء.

وأوضحت أنه لا يتم الإفصاح عن هوية المبلغ للجهات الرسمية إلا بناءً على طلب رسمي مسبب من الجهة.

وأضافت أن الجهات المفصح لها عن هوية المبلغ تلتزم بالمحافظة على سرية هويته وعدم التهاون في إفشائها، مضيفة أنه يقع تحت طائلة المسؤولية كل من يخالف ذلك.