شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. مليادير سعودي يخطف صفقة منزل عائلة شهيرة في لندن ويهديها لابنته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): نجح مليونير سعودي في خطف صفقة منزل عائلة " أوناسيس " اليونانية الشهيرة في لندن بأقل من ثمنها المعروض بـحوالي 7 مليون جنيه استيرليني . نجح مليونير سعودي في خطف صفقة منزل عائلة " أوناسيس " اليونانية الشهيرة في لندن بأقل من ثمنها المعروض بـحوالي 7 مليون جنيه استيرليني . واشترى المليونير المنزل بسعر بـ18.6 مليون جنيه استيرليني بدلاً من 25 مليون جنيه استيرليني ، وقرر إهدائه لإبنته . ويعدالمنزل تحفة معمارية وشهد العديد من الفعاليات التاريخية وهو منزل ضخم يضم 5 غرف نوم و3 غرف استقبال وغرفة مخصصة للضيف وغيرها . Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. مليادير سعودي يخطف صفقة منزل عائلة شهيرة في لندن ويهديها لابنته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.