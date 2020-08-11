شكرا لمتابعة خبر عن "هيئة الاحصاء" توضح الأسباب التي تدفع الشباب إلى التأخر في الزواج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أجرت الهيئة العامة للإحصاء، مسحًا يبرز الأسباب التي تدفع الشباب في المملكة إلى التأخر في الزواج؛ حيث أظهر أن 33.89% من الشباب بالمملكة يرى أن ارتفاع تكاليف المعيشة هو السبب الأهم لتأخره في الزواج.

وأوضح المسح الذي جاء بعنوان "تنمية الشباب السعودي للعام 2019" وشمل الفئة العمرية بين 15 و34 سنة، أن صعوبة إيجاد مسكن هو السبب الأقل أهمية بنسبة 3.68%؛ بينما هناك 8.96 من الإناث يتأخرن في الزواج لعدم رغبتهن في تحمل المسؤولية مقابل 5.19% من الذكور يتأخرون في الزواج للسبب نفسه.

وأشار إلى أن هناك 13.77% من المشاركين في المسح أن لديهم رغبة في الانتهاء من الدراسة، وجاءت نسبة الإناث اللاتي يتأخرن في الزواج لهذا السبب نحو 15.67%، في مقابل 11.95% من الذكور؛ فيما نسبة 6.69% ممن شملهم المسح لهؤلاء الذين يجدون صعوبة في إيجاد شريك مناسب.