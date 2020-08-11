تورط مستشفى بالقصيم في تقديم لحوم فاسدة للمرضى المنومين

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الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى): كشفت مصادر عن تورط شركة تغذية في مستشفى حكومي تابع لمنطقة القصيم، في تقديم لحوم منتهية الصلاحية، للمرضى المنومين. كشفت مصادر عن تورط شركة تغذية في مستشفى حكومي تابع لمنطقة القصيم، في تقديم لحوم منتهية الصلاحية، للمرضى المنومين. وأوضحت المصادر أن الجهات المختصة فتحت تحقيقا في الواقعة للتأكد من كيفية توريد هذه اللحوم ودخولها إلى المنشأة. وأشارت بحسب "الوطن" إلى أن الشركة موقعة لعقود بعدة مستشفيات بالمنطقة، ويتم إجراء التحقيق حاليا مع عدة أطراف حول الواقعة.

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