بالفيديو..«الخثلان» يوضح حكم لبس الكمامة أثناء الصلاة

بهدف منع انتشار فيروس كورونا..
أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سعد بن تركي الخثلان، حكم ارتداء الكمامة أثناء الصلاة لمنع انتشار عدوى كورونا، مشيرًا إلى أنه «لا حرج في ذلك».
وقال الخثلان -عبر حسابه على تويتر- إن لبس الكمامة أثناء الصلاة غاية ما فيه هو تغطية الأنف والفم، وصلاة الشخص وقد غطى جزءًا من وجهه أو متلثمًا تكلم فيها فقهاء سابقون، وغاية ما قالوا فيه أنها مكروهة.
وتابع الشيخ الخثلان قائلًا: إن الكراهة تزول في الوقت الحاضر بوجود الحاجة «فيروس كورونا»، مؤكدًا أن الحاجة قائمة في لبس الكمامة أثناء الصلاة، لذلك لا حرج في لبسها أثناء الصلاة من غير كراهة.
وأشار إلى أنه لو كان الإنسان يُصلي السنة في البيت لوحده، فلا حاجة للبس الكمامة، أما لو كان يُصلي في المسجد فلابد من لبسها أثناء الصلاة.
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