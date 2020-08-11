الصحة: 120% زيادة في أَسِرَّةِ العناية المركزة بمستشفيات الأحساء

ضمن خطة إضافة 3500 سرير بالمناطق كافة..

أعلنت وزارة الصحة، زيادة أَسِرَّةِ العناية المركزة في مستشفيات محافظة الأحساء لجميع القطاعات بنسبة 120%، ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المحافظة وتجويدها بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين الصحية. وأوضحت الصحة أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لما أعلنته الوزارة مؤخرًا، بإضافة ما يقارب 3500 سرير عناية مركزة، وذلك خلال 90 يومًا في مختلف مستشفيات القطاعات الصحية في جميع مناطق المملكة؛ بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، واستمرارًا لتطبيق أعلى معايير الوقاية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية للتصدي لفيروس كورونا «كوفيد – 19». Advertisements اقرأ أيضًا: بالفيديو.. «الصحة» توضح حقيقة إصابة المتعافين من كورونا بتجلطات الدم الصحة: 150 دقيقة رياضة أسبوعيًا تحميك من 4 أمراض

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