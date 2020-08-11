السعودية اليوم/ بلدية الخفجي تواصل أعمالها في معالجة التشوه البصري



الدمام 21 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 11 أغسطس 2020 م واس

أزالت بلدية محافظة الخفجي 8700 متراً مكعباً من الأنقاض والنفايات الصلبة؛ ضمن حملاتها المستمرة لتحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري على مستوى المحافظة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد الحميداني، أن البلدية أزالت خلال أعمالها في الأسبوعين الماضين كمية 4200 متر مكعب من النفايات الصلبة في سوق الأغنام، واستبدال 120 حاوية نفايات، وتغطية 80 متراً مكعباً من الحفر بشوارع المحافظة بالإسفلت، و 12500 من الكنس الآلي واليدوي، وإصلاح 100 متر طولي من تآكل الأرصفة، إضافةً إلى صيانة 9 لوحات إرشادية وأعمدة إنارة ومحول كهرباء .

وأفاد أنه جرى تقليم وتنسيق وزراعة 1600 شجرة، وصيانة وتأهيل مجموعة من ألعاب الأطفال بالحدائق العامة والواجهة البحرية، وإزالة 8 أحواش ومخيمات عشوائية ومنع 4 من الباعة الجائلين للافتراش والبيع بالشوارع الرئيسية وصيانة دورات المياه بالواجهة البحرية .

// انتهى//

13:17ت م

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