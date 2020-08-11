

سكاكا 21 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 11 أغسطس 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير فرع مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية محمد بن عوض الصلهام .

وتسلم سموه نسخة من التقرير النهائي لمشروع دراسة الاحتياج المجتمعي لمنطقة الجوف، التي تم تدشينها في وقت سابق، وتشمل المجالات التعليمية والصحية والاجتماعية والدعوية، حيث تم من خلال الدراسة تحديد الأولويات في تلك المجالات وتصميم مبادرات لها، لإمكانية استفادة بعض الجهات ذات العلاقة من نتائج الدراسة .

وأعرب سمو أمير المنطقة عن شكره للمؤسسة والقائمين عليها لما يقومون به من جهود وأعمال مجتمعية وخيرية .

من جانبه شكر الصلهام سمو أمير منطقة الجوف على دعمه لجميع الأعمال الخيرية في المنطقة ومحافظاتها .

// انتهى //

13:08ت م

0061





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اجتماعي / سمو أمير الجوف يتسلم تقرير دراسة الاحتياج المجتمعي من فرع مؤسسة الراجحي الخيرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.