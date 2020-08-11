السعودية اليوم / أكثر من 2000 مستفيد من خدمات مركز تأكد في نجران



نجران 21 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 11 أغسطس 2020 م واس

قدّم مركز "تأكد" في منطقة نجران خدماته لـ 2103 مستفيدين، وذلك منذ بدء العمل فيه الشهر الماضي حتى الآن .

وتقدم مراكز "تأكد" التي خصّصتها وزارة الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، خدمة فحص فيروس (

وتبين الفحوصات مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي .

// انتهى //

12:56ت م

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نجران 21 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 11 أغسطس 2020 م واسقدّم مركز "تأكد" في منطقة نجران خدماته لـ 2103 مستفيدين، وذلك منذ بدء العمل فيه الشهر الماضي حتى الآن .وتقدم مراكز "تأكد" التي خصّصتها وزارة الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، خدمة فحص فيروس ( كورونا ) من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق "صحتي" كما أن مراكز "تأكد" توجد حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، وستوجد - بإذن الله - خلال الأيام القليلة المقبلة في جميع مناطق المملكة .وتبين الفحوصات مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي .// انتهى //12:56ت م0059

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