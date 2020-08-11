السعودية اليوم / 82050 إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بسلطنة عمان



مسقط 21 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 11 أغسطس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس

وذكرت الوزارة في بيان لها أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية 48 حالة ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 458 وعدد المنومين في العناية المركزة 164.

// انتهى //

12:51ت م

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مسقط 21 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 11 أغسطس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا في السلطنة 82050 إصابة والوفيات 533 والمتعافين 76720 لتصل نسبة التعافي إلى 5ر93%.وذكرت الوزارة في بيان لها أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية 48 حالة ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 458 وعدد المنومين في العناية المركزة 164.// انتهى //12:51ت م0054

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