السعودية اليوم / سمو أمير الجوف يستقبل مدير فرع الإفتاء بمناسبة ترقيته للمرتبة الخامسة عشرة



سكاكا 21 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 11 أغسطس 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير ‏فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه اليوم، مدير عام فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة الشيخ عيد بن جروان الشمري، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على ترقيته للمرتبة الخامسة عشرة.

وقدم سموه تهنئته للشيخ الشمري على هذه الثقة، متمنياً له التوفيق، منوهاً بالدور الذي تقوم به هيئة كبار العلماء في المملكة، وجهود فرع الرئاسة بالمنطقة لتبصير الناس بكل ما يهمهم من أمور دينهم ودنياهم، داعياً الله أن يجزيهم خيرًا على هذه الجهود.

من جانبه أعرب مدير فرع الإفتاء بالمنطقة عن شكره لسمو أمير منطقة الجوف على دعمه للفرع وأعماله.

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12:13ت م

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