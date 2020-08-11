السعودية اليوم / سمو الأمير مشعل بن ماجد يستقبل القنصل العام لجمهورية مصر



جدة 21 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 11 أغسطس 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة في مكتبه اليوم, القنصل العام لجمهورية مصر العربية بجدة السفير هشام فتحي محمد مصطفى.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

// انتهى //

12:04ت م

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