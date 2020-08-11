السعودية اليوم / سمو محافظ حفر الباطن يستقبل مديري الجهات الحكومية والأمنية



حفر الباطن 21 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 11 أغسطس 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن في مقر الضيافة بالمحافظة أمس الأول، مديري الجهات الحكومية والأمنية ورؤساء المراكز المهنئين بعيد الأضحى المبارك.

وأعرب سموه عن تهنئته للجميع بعيد الأضحى المبارك، ونقل تحيات سمو أمير المنطقة وسمو نائبه وأهالي المحافظة بمناسبة العيد ، حاثاً على متابعة المسؤولين لأعمالهم و إنجاز المعاملات وبذل المزيد من الجهد لتقديم الخدمات المثلى للمستفيدين منها وفق الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها من الجهات ذات العلاقة.// انتهى //

12:04ت م

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