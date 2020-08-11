السعودية اليوم / فرع هيئة الأمر بالمعروف بمنطقة القصيم: أكثر من 3334 جولة توعوية خلال إجازة عيد الأضحى



بريدة 21 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 11 أغسطس 2020 م واس

نفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لعام ١٤٤١هـ ، مناشط توعوية للتعريف بجائحة

وتضمنت الخطة نشر المحتوى الوقائي عبر الوسائل والشاشات الإلكترونية واللوحات بجميع أنواعها، مستهدفة أكثر من ثلاثة ملايين مستفيد، وذلك بالتعاون مع أمانة المنطقة والبلديات والمستشفيات، كما نفذ الفرع مع بداية الإجازة (٣١٤٨) جولة ميدانية، لتنبيه الناس للصلاة وتوعيتهم بأهمية الالتزام بالتعليمات والبعد عن التجمعات ولبس الكِمَامات.

// انتهى //

12:01ت م

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بريدة 21 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 11 أغسطس 2020 م واسنفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لعام ١٤٤١هـ ، مناشط توعوية للتعريف بجائحة كورونا وأهمية الالتزام بالتعليمات والتدابير الوقائية، بلغت أكثر من (٣٣٣٤) جولة توعوية، إلى جانب نشر (٢٧٥٦) بطاقة توعوية عبر اللوحات والشاشات المختلفة في عموم المنطقة، وأيضاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي.وتضمنت الخطة نشر المحتوى الوقائي عبر الوسائل والشاشات الإلكترونية واللوحات بجميع أنواعها، مستهدفة أكثر من ثلاثة ملايين مستفيد، وذلك بالتعاون مع أمانة المنطقة والبلديات والمستشفيات، كما نفذ الفرع مع بداية الإجازة (٣١٤٨) جولة ميدانية، لتنبيه الناس للصلاة وتوعيتهم بأهمية الالتزام بالتعليمات والبعد عن التجمعات ولبس الكِمَامات.// انتهى //12:01ت م0044

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