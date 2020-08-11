السعودية اليوم / روسيا تسجل 4945 إصابة جديدة بفيروس كورونا



موسكو 21 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 11 أغسطس 2020 م واس

أعلنت السلطات الروسية اليوم تسجيل 130 حالة وفاة بالإضافة إلى 4945 إصابة جديدة بفيروس

وقالت وزارة الصحة الروسية في بيان إن الحصيلة الإجمالية للوباء ارتفعت وفقا لهذه المعطيات إلى 15131 حالة وفاة و897599 إصابة.

// انتهى //

11:33ت م

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موسكو 21 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 11 أغسطس 2020 م واسأعلنت السلطات الروسية اليوم تسجيل 130 حالة وفاة بالإضافة إلى 4945 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية.وقالت وزارة الصحة الروسية في بيان إن الحصيلة الإجمالية للوباء ارتفعت وفقا لهذه المعطيات إلى 15131 حالة وفاة و897599 إصابة.// انتهى //11:33ت م0042

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