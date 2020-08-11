السعودية اليوم / بلدية المسفلة تواصل حملتها في إزالة الظواهر السلبية



مكة المكرمة 21 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 11 أغسطس 2020 م واس

تواصل وكالة شؤون البلديات ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، حملتها على الباعة الجائلين المخالفين ضمن نطاق البلدية؛ بهدف القضاء على الظواهر السلبية ومنع المباسط العشوائية.

وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس ياسر بن صالح مكاوي، أنَّ الحملة أسفرت عن مصادرة 250 كيلو جراماً من الفواكه وتسليمها لجمعية إكرام لحفظ الطعام، ‏بعد التأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأكد مكاوي أن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية تأتي امتداداً لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية، بهدف التأكد من سلامة المواد الغذائية وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية، وفقاً للأنظمة واللوائح المتبعة، لافتاً إلى أن الحملات لا تزال مستمرة على الباعة الجائلين المخالفين في الشوارع العامة وأمام المساجد والجوامع، التي تهدف بشكل عام إلى الحد من مخالفة الأنظمة والتعليمات وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.

وأفاد أن المراقبين بالبلدية بالتعاون مع الجهات الأمنية يواصلون عملهم في إنذار ناقلات بيع الأسمنت وناقلات المياه والمعدات الثقيلة لترحيلهم من داخل الأحياء السكنية ضمن نطاق البلدية، مشدداً على حرص البلدية على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين، والتصدي لجميع المخالفات، داعياً الجميع للإبلاغ عن أي ملاحظات وشكاوى عبر الاتصال بمركز البلاغات الموحد 940 وقنوات الأمانة الرسمية.

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11:15ت م

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