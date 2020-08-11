السعودية اليوم / سمو أمير منطقة تبوك يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي



تبوك 21 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 11 أغسطس 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، في اللقاء الأسبوعي مساء أمس, رؤساء المحاكم والمواطنين, ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وذلك في القصر الحكومي بتبوك.

وتطرق سموه في حديثه خلال الاستقبال إلى العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – .

بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.

// انتهى //

11:05ت م

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