شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ حفر الباطن يوجه بتسريع إنجاز خدمات المستفيدين والان نبدء بالتفاصيل
وأعرب سموه عن تهنئة للجميع بعيد الأضحى المبارك، ونقل تحيات سمو أمير المنطقة وسمو نائبه وأهالي المحافظة بمناسبة العيد ، حاثاً على متابعة المسؤولين لأعمالهم و إنجاز المعاملات وبذل المزيد من الجهد لتقديم الخدمات المثلى للمستفيدين منها وفق الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها من الجهات ذات العلاقة.
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