شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ حفر الباطن يوجه بتسريع إنجاز خدمات المستفيدين والان نبدء بالتفاصيل

استقبل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن في مقر الضيافة بالمحافظة أمس الأول، مديري الجهات الحكومية والأمنية ورؤساء المراكز المهنئين بعيد الأضحى المبارك.

وأعرب سموه عن تهنئة للجميع بعيد الأضحى المبارك، ونقل تحيات سمو أمير المنطقة وسمو نائبه وأهالي المحافظة بمناسبة العيد ، حاثاً على متابعة المسؤولين لأعمالهم و إنجاز المعاملات وبذل المزيد من الجهد لتقديم الخدمات المثلى للمستفيدين منها وفق الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها من الجهات ذات العلاقة.