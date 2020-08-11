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روسيا تسجل أول لقاح لعلاج فيروس كورونا في العالم

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2020-08-11

روسيا تسجل أول لقاح لعلاج فيروس كورونا في العالم

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت روسيا، اليوم الثلاثاء، تسجل أول لقاح لعلاج “كوفيد 19″، في العالم.

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وكانت السلطات الروسية، قد أعلنت في وقت سابق، تسجيل 130 حالة وفاة بالإضافة إلى 4945 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة الروسية في بيان إن الحصيلة الإجمالية للوباء ارتفعت وفقا لهذه المعطيات إلى 15131 حالة وفاة و897599 إصابة.

 



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