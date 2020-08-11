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أفادت وسائل إعلامية يونانية، اليوم الثلاثاء، "باستعداد الجيش اليوناني للتحرك ضد تركيا؛ في الوقت الذي تشهد فيه منطقة شرقي البحر المتوسط توترًا بين البلدين بسبب التنقيب عن النفط والغاز".
ووفق صحيفة "إيكاثيميريني" اليونانية؛ فإن "الفرقاطات البحرية اليونانية والطائرات الحربية، مستعدة للإقلاع في أي وقت".
وقالت الصحيفة: الجيش اليوناني أعد السفن الحربية والطائرات، للرد على أي طارئ من تركيا في البحر المتوسط.
وأصدرت البحرية التركية، أمس الاثنين، إخطارًا ملاحيًّا قالت فيه إن السفينة التركية "عروج ريس" ستُجري عمليات مسح زلزالي شرقي البحر المتوسط خلال الأسبوعين المقبلين.
من ناحيتها، أعلنت وزارة الخارجية اليونانية أن أثينا حثت تركيا، على وقف الأعمال غير القانونية شرقي البحر المتوسط، وأن هذه الأنشطة استفزازية، وتقوض السلم والأمن في المنطقة.
وقال بيان وزارة الخارجية اليونانية: "لن تقبل اليونان بالابتزاز. وستدافع عن حقوقها السيادية".اليونان الجيش اليوناني
بطائرات وسفن حربية جاهزة.. اليونان تستعد لردع تركيا في "المتوسط"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-11
أفادت وسائل إعلامية يونانية، اليوم الثلاثاء، "باستعداد الجيش اليوناني للتحرك ضد تركيا؛ في الوقت الذي تشهد فيه منطقة شرقي البحر المتوسط توترًا بين البلدين بسبب التنقيب عن النفط والغاز".
ووفق صحيفة "إيكاثيميريني" اليونانية؛ فإن "الفرقاطات البحرية اليونانية والطائرات الحربية، مستعدة للإقلاع في أي وقت".
وقالت الصحيفة: الجيش اليوناني أعد السفن الحربية والطائرات، للرد على أي طارئ من تركيا في البحر المتوسط.
وأصدرت البحرية التركية، أمس الاثنين، إخطارًا ملاحيًّا قالت فيه إن السفينة التركية "عروج ريس" ستُجري عمليات مسح زلزالي شرقي البحر المتوسط خلال الأسبوعين المقبلين.
من ناحيتها، أعلنت وزارة الخارجية اليونانية أن أثينا حثت تركيا، على وقف الأعمال غير القانونية شرقي البحر المتوسط، وأن هذه الأنشطة استفزازية، وتقوض السلم والأمن في المنطقة.
وقال بيان وزارة الخارجية اليونانية: "لن تقبل اليونان بالابتزاز. وستدافع عن حقوقها السيادية".
11 أغسطس 2020 - 21 ذو الحجة 1441
12:37 PM
في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة توترًا بين البلدين بسبب التنقيب عن النفط
أفادت وسائل إعلامية يونانية، اليوم الثلاثاء، "باستعداد الجيش اليوناني للتحرك ضد تركيا؛ في الوقت الذي تشهد فيه منطقة شرقي البحر المتوسط توترًا بين البلدين بسبب التنقيب عن النفط والغاز".
ووفق صحيفة "إيكاثيميريني" اليونانية؛ فإن "الفرقاطات البحرية اليونانية والطائرات الحربية، مستعدة للإقلاع في أي وقت".
وقالت الصحيفة: الجيش اليوناني أعد السفن الحربية والطائرات، للرد على أي طارئ من تركيا في البحر المتوسط.
وأصدرت البحرية التركية، أمس الاثنين، إخطارًا ملاحيًّا قالت فيه إن السفينة التركية "عروج ريس" ستُجري عمليات مسح زلزالي شرقي البحر المتوسط خلال الأسبوعين المقبلين.
من ناحيتها، أعلنت وزارة الخارجية اليونانية أن أثينا حثت تركيا، على وقف الأعمال غير القانونية شرقي البحر المتوسط، وأن هذه الأنشطة استفزازية، وتقوض السلم والأمن في المنطقة.
وقال بيان وزارة الخارجية اليونانية: "لن تقبل اليونان بالابتزاز. وستدافع عن حقوقها السيادية".
، بطائرات وسفن حربية جاهزة.. اليونان تستعد لردع تركيا في "المتوسط" ،
المصدر : الخليج 365
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